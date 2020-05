Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

14,88 EUR +1,64% (28.05.2020, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

14,98 EUR +3,31% (28.05.2020, 17:35)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (29.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe am 27.05. den Quartalsbericht für die ersten drei Monate veröffentlicht. Die Zahlen hätten bereits die ersten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie gezeigt, da z.B. der Großteil der Baustellen in Österreich vorübergehend stillgelegt worden sei. Die Produktionsleistung des ersten Quartals sei von 1,05 Mrd. Euro auf 942 Mio. Euro, um 10% gefallen. Während das Geschäft in Deutschland (BU 2) einen Anstieg der Produktionsleistung von 6,3% verbucht habe, habe die Business Unit 1 einen Rückgang von 12,5% aufgrund der Coronaauswirkungen und der Fertigstellung mehrerer Großprojekte ausgewiesen, während die Produktionsleistung der BU 3 sogar um 17,2% aufgrund einer selektiveren Auftragsannahme in Polen und der Fertigstellung von Großprojekten in Katar zurückgegangen sei. Mit einem um über 7% verringerten Materialaufwand habe das EBITDA mit 21 Mio. Euro um 33% unter dem Vorjahreswert von 32 Mio. Euro gelegen.Wie in der Baubranche aufgrund der Saisonalität üblich, sei das Vorsteuerergebnis im Auftaktquartal negativ ausgefallen, mit -25,5 Mio. Euro jedoch deutlicher als im Vorjahr mit -11,8 Mio. Euro. Das Nettoergebnis habe bei einem Verlust von 21 Mio. Euro gelegen (1Q 2019: -11,8 Mio. Euro). Der Auftragsbestand sei weiterhin auf einem hohen Niveau von 7,3 Mrd. Euro geblieben, somit nur leicht unter dem Vorjahresstand von über 7,4 Mrd. Euro und über den 7,1 Mrd. Euro zum Jahresende. Der Auftragseingang sei mit über 1,1 Mrd. Euro um 17% niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Zu den neuen Projekten des ersten Quartals habe unter anderem die Modernisierung der Bahnlinie LK351 mit einem Volumen von rund 88 Mio. Euro gehört.Während mittlerweile die Baustellen in Österreich, dem Markt der von den Coronaauswirkungen am meisten betroffen gewesen sei, wieder den Betrieb aufgenommen hätten, würden die vollständigen Auswirkungen der Pandemie weiterhin sehr ungewiss bleiben. Neben weiteren möglichen Problemen bei den bestehenden Projekten aufgrund von Rückfällen oder einer möglichen zweiten Welle, könnte es zudem auch sein, dass neue Investitionen verschoben würden. Das Unternehmen sehe den langfristigen Plan weiterhin intakt, sei sich jedoch den kurz- und mittelfristigen Gefahren bewusst und habe bereits entsprechende Schritte zur Entgegenwirkung dieser eingeleitet. Ebenfalls sehe PORR auch einige neue Möglichkeiten, wie z.B. der schnelleren Umsetzung der Unternehmenstransformation (PORR 2025) und der Beschleunigung der Digitalisierung. Hinsichtlich der Bilanz habe die Eigenkapitalquote aufgrund der Ende Januar platzierten Hybridanleihe mit einem Volumen von 150 Mio. Euro von 16,3% zum Jahresende 2019 auf nunmehr merklich 19,4% gesteigert werden können. Die Nettoverschuldung habe bei 519 Mio. Euro gelegen, rund 26% unter dem Vorjahreswert. Die liquiden Mittel hätten zum Quartalsende bei 406 Mio. Euro gelegen.Mit einem Kurspotenzial von rund 30% bestätigen Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, ihr "buy"-Rating für die PORR-Aktie. (Analyse vom 28.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link