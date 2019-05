Xetra-Aktienkurs PORR-Aktie:

Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe den Bericht zum Auftaktquartal 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz am Nachmittag eingeladen. Der Auftragsbestand, der schon im letzten Jahr deutlich um 11,5% gestiegen sei, habe in den ersten drei Monaten nochmals um 4,5% auf über 7,4 Mrd. Euro ausgebaut werden können. Der Auftragseingang habe sich im ersten Quartal leicht um 1,5% auf 1,4 Mrd. Euro erhöht. Das operative EBITDA Ergebnis sei um 58% von 20 Mio. Euro auf 32 Mio. Euro gestiegen, beinhalte jedoch einen positiven IFRS 16 Effekt von 9 Mio. Euro.Das Vorsteuerergebnis habe sich ebenfalls leicht von -13,0 Mio. Euro auf -11,8 Mio. Euro verbessert. Die Vorsteuermarge, welche in der Winterperiode im Normalfall immer negativ sei, habe sich ebenfalls leicht von -1,3% auf -1,1% verbessert, was die Analysten optimistisch stimme, dass die effizienssteigerenden Maßnahmen und der Digitalisierungsprozess in den kommenden Quartalen weitere Früchte tragen würden.Auf Business Unit Sicht habe vor allem die BU 1, Österreich und Schweiz, mit einem Anstieg in der Gesamtleistung von rund 5% überzeugen können. Die deutsche BU 2 habe die Produktionsleistung sogar um fast 11% steigern können, während die internationale BU 3 einen Rückgang von 5% verbucht habe, was aber hauptsächlich auf Quatar und die Fertigstellung großer Projekte zurückzuführen sei. Aber auch hier habe die Gesellschaft über ein anziehendes Geschäft in Polen, Tschechien und der Slowakei berichten können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PORR-Aktie: