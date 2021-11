Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.(30.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe am Montag den Neunmonatsbericht 2021 veröffentlicht und habe trotz der Auswirkungen der Kartellstrafe, welche im dritten Quartal in die Zahlen eingeflossen sei, über gute Zahlen berichten können. Die Produktionsleistung der ersten drei Quartale habe sich auf rund 4,14 Mrd. Euro belaufen, ein Anstieg von über 9% zum Vorjahreswert von 3,78 Mrd. Euro. Das Wachstum sei hauptsächlich auf Österreich und Polen zurückzuführen. Das operative Ergebnis auf EBIT Basis habe sich alles in allem auf nahezu 56 Mio. Euro belaufen und habe sich somit zum Vorjahreswert von -48 Mio. Euro deutlich verbessern können. Mit einem leicht verbesserten Finanzergebnis habe das Vorsteuerergebnis bei 42,5 Mio. Euro gelegen, was einer EBT-Marge von 1,0% entspreche. Der Nettogewinn habe bei mehr als 26 Mio. Euro gelegen (9M 2020: -47 Mio. Euro).Ein Blick auf die Auftragslage zeige, dass sich der Auftragsbestand weiterhin auf einem sehr hohen Niveau von rund 7,8 Mrd. Euro bewege. Der Auftragseingang habe um 14% gesteigert werden können und habe bei über 4,8 Mrd. Euro zum Stichtag gelegen. Die Bilanz der Gesellschaft biete zusammen mit der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung mit Bruttoerlösen von über 122 Mio. Euro weiteren Spielraum für Wachstum und einem Ausbau der Projektpipeline. Die pro-forma Eigenkapitalquote liege bei 19,5% und somit sehr nahe an der Zielspanne von 20% bis 25%, während die Nettoverschuldung, welche sich im Jahresvergleich bereits um mehr als 27% auf 315 Mio. Euro verringert habe, bis zum Jahresende ebenfalls weiter verringern sollte.Das Unternehmen werde zum Jahresabschluss ein sehr margenstarkes viertes Quartal benötigen, um die angestrebte Range von 1,3% bis 1,5% hinsichtlich der EBT Marge für das Gesamtjahr zu erreichen, welche vom Management erneut bekräftigt worden sei. Auch wenn die Produktionsleistung auf einem sehr guten Weg sei, die Guidance der Gesellschaft zu erfüllen, habe die EBT Marge der ersten drei Quartale bei 1,0% gelegen, da diese auch von der Kartellstrafe belastet worden sei, und benötige somit noch eine deutliche Steigerung. Die Analysten von SRC Research würden das Erreichen der gesteckten Ziele aber weiterhin durchaus als möglich halten und auch ihre Margenerwartung von 1,3% aufrecht behalten, welche am unteren Ende der Guidance liege. Sie würden ihr Kursziel von 17,50 Euro bestätigen.