Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

11,92 EUR +0,68% (29.11.2021, 10:01)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

11,94 EUR +1,19% (29.11.2021, 09:57)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (29.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Q3 habe PORR einen Zuwachs der Bauleistung um 9% auf EUR 1,64 Mrd. erzielen können. Die positive Dynamik sei primär von den Segmenten AT/CH sowie PL getrieben gewesen, während DE annährend stabil geblieben sei. Das EBITDA von EUR 84 Mio. bzw. der Vorsteuergewinn von EUR 31 Mio. seien im mehrjährigen Vergleich sehr gute Niveaus (Q3/2020 sei durch eine Gewinnwarnung geprägt gewesen). Neben gewissen Nachholeffekten aus Vorquartalen und weiteren Kostensenkungen habe vor allem die gute Entwicklung im, tendenziell margenstarken, österreichischen Markt dazu beigetragen. Die Ergebnisse hätten zudem zusätzliche Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Baukartell inkludiert. Vor diesem Hintergrund sei die Ergebnisqualität als sehr solide einzustufen.Für GJ 2021 bestätige das Management den Ausblick. Die Bauleistung solle auf EUR 5,3 bis 5,5 Mrd. gesteigert werden (impliziere einen Zuwachs von 2 bis 6%) und die Vorsteuermarge solle bei 1,3 bis 1,5% liegen. Diese Ziele würden vor dem Hintergrund der Entwicklung der ersten drei Quartale als gut abgesichert erscheinen. Für die Bauleistung seien die Analysten sogar etwas optimistischer und würden rund EUR 5,64 Mrd. erwarten. Für den Vorsteuergewinn liege die aktuelle Schätzung von EUR 76 Mio. in der Mitte der impliziten Spanne von EUR 69 bis 83 Mio.Die letzte Empfehlung zur PORR-Aktie lautete "halten", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.11.2021)Börsenplätze PORR-Aktie: