Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (30.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bauleistung habe im ersten Quartal 2022 um 15% auf EUR 1,11 Mrd. zugelegt, wobei alle Segmente zum Wachstum beigetragen hätten. Das EBITDA habe von EUR 39 Mio. auf EUR 50 Mio. gesteigert werden können und damit sei es PORR gelungen, im saisonal üblicherweise negativen ersten Quartal ein leicht positives EBIT von EUR 6 Mio. und ein ausgeglichenes Vorsteuerergebnis zu erzielen. Der Auftragseingang sei zwar, teilweise aufgrund der hohen Vergleichsbasis, um 23% auf EUR 1,43 Mrd. gesunken, dennoch habe das Auftragsbuch die Marke von EUR 8 Mrd. marginal überstiegen.Das Management habe weiterhin keinen Umsatz- bzw. Ergebnisausblick für das GJ 2022 gegeben und geopolitische Risiken und die geringe Visibilität (u.a. auf die Kostenentwicklung) als Gründe angeführt. Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass der Vorsteuergewinn auf EUR 101 Mio. und die Marge auf 2%, nach EUR 85 Mio. bzw. 1,5% im Vorjahr, verbessert werden könnten.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur PORR-Aktie lautet "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.