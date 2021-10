3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze POLYTEC-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs POLYTEC-Aktie:

8,02 EUR +0,50% (07.10.2021, 15:05)



Wiener Börse Aktienkurs POLYTEC-Aktie:

8,10 EUR +2,53% (07.10.2021, 16:37)



ISIN POLYTEC-Aktie:

AT0000A00XX9



WKN POLYTEC-Aktie:

A0JL31



Ticker-Symbol POLYTEC-Aktie:

P4N



Wiener Börse-Symbol POLYTEC-Aktie:

PYT



Kurzprofil POLYTEC Holding AG:



POLYTEC (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wiener Börse-Symbol: PYT), 1986 gegründet, ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter und bietet seinen Kunden seit mehr als 35 Jahren Erfahrung und Know-how als Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, als Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe, als Hersteller von Originalzubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl.



POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie zu ihren Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors. Wichtigste Erfolgskriterien sind in beiden Fällen innovative Technologien, perfekte Qualität und absolute Liefertreue kombiniert mit wettbewerbsfähigen Preisen. Sowohl im Bereich Automotive als auch bei Non-Automotive-Anwendungen bietet POLYTEC in allen Segmenten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Sie umfasst Design und Projektentwicklung ebenso wie die Herstellung von Werkzeugen und Halbzeugen für Faserverbundwerkstoffe, Bauteilsimulation und -prüfung sowie nahezu alle verfügbaren kunststoffverarbeitenden Technologien. Darüber hinaus überzeugt POLYTEC in nachgelagerten Prozessen wie Lackierung und Montage sowie Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Lieferung mit exzellenter Performance. (07.10.2021/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - POLYTEC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der POLYTEC Holding AG (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wiener Börse-Symbol: PYT) weiterhin zu kaufen.Nachdem bereits mit den Q2-Ergebnissen im August die EBIT-Prognose für das GJ 2021 von EUR 35 Mio. auf EUR 30 Mio. reduziert worden sei, habe POLYTEC nun erneut eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Aufgrund der geringen Visibilität habe das Management keine neuen Umsatz- bzw. Ergebnisziele publiziert.Ausschlagend hierfür seien anhaltende kurzfristige Abrufstornierungen der Kunden gewesen, welche in direktem Zusammenhang mit den Engpässen bei Halbleitern bzw. elektronischen Komponenten stünden. Mit Hinblick auf die Nachrichtenlage der letzten Wochen sei zu konstatieren, dass sich die Versorgungsknappheit nochmals verschärft habe und PKW-Hersteller wiederholt Abweichungen von den Produktionsplänen bekannt gegeben hätten. Mittlerweile habe sich das Problem auch auf den LKW-Markt ausgeweitet. So hätten zuletzt z.B. TRATON und die LKW-Sparte von Daimler von Produktionseinschränkungen berichtet.Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG hätten bereits im Nachgang der Q2-Veröffentlichung das niedrigere Gewinnziel als zu ambitioniert eingestuft, zumal es neben der Reduktion von zusätzlichen Personalkosten aufgrund der Verlagerung von Produktion und der Weitergabe der signifikant gestiegenen Materialkosten an die Kunden vor allem keine weiteren negativen Abweichungen in den Abrufen der Autoproduzenten gegenüber der Produktionsplanung eskomptiert habe.Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG hätten nun ihre EBIT-Prognose von rund EUR 27 Mio. auf EUR 16 Mio. gesenkt. Für das GJ 2022 sinke die EBIT-Schätzung um 14% auf ca. EUR 34 Mio. Neben dem Umsatzentgang verunmögliche die sehr kurzfristige Disposition seitens der OEMs auch eine effizientere Anpassung der Kostenbasis bei POLYTEC.POLYTEC habe in der jüngeren Vergangenheit sechs Werke geschlossen und die Produktion weitestgehend an andere Standorte verlagert. Daher sollte es dem Unternehmen zukünftig besser gelingen, hohe Kapazitätsauslastungen sicherzustellen und Skaleneffekte zu generieren. Zudem sei der Personalstand deutlich reduziert worden. Summa summarum sei mit der substanziell schlankeren Fixkostenstruktur die Grundlage für eine rasche Gewinnerholung gelegt worden.Obwohl der Bereich Elektromobilität derzeit nur einen insignifikanten Anteil am Geschäft ausmache, habe POLYTEC eine aussichtsreiche Entwicklungspipeline. Der Gewichtsvorteil der Kunststofflösungen gegenüber Metallkomponenten könnte zukünftig stärker in den Vordergrund treten.Wir haben unsere Umsatz- und Gewinnschätzungen reduziert und senken das Kursziel von EUR 12,50 auf EUR 10,50, bestätigen aber die "Kauf"-Empfehlung, da wir POLYTEC weiterhin als attraktive "Value"-Aktie einschätzen, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG.Der Autosektor und damit das Unternehmen befänden sich in der frustrierenden Situation, dass die eigentlich gute Nachfragelage nicht adäquat monetarisiert werden könne. Die Versorgungsengpässe sollten nach Aussagen von diversen Branchenexperten noch einige Zeit anhalten. Jedoch gehe IHS Markit davon aus, dass die globalen Produktionszahlen im nächsten Jahr sowie in 2023 wieder steigen würden.Nach Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG sollte sich die Aktie tendenziell seitwärts bewegen, solange sich die Nachrichtenlage betreffend Produktionskürzungen bei den PKW- und LKW-Herstellern nicht verbessere. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ertragskurve des Unternehmens bei einer Normalisierung der Situation deutlich nach oben zeigen wird, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG zur POLYTEC-Aktie. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen