Börsenplätze POLYTEC-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs POLYTEC-Aktie:

9,01 EUR -4,05% (17.08.2021, 16:14)



Wiener Börse Aktienkurs POLYTEC-Aktie:

9,00 EUR -3,74% (17.08.2021, 16:02)



ISIN POLYTEC-Aktie:

AT0000A00XX9



WKN POLYTEC-Aktie:

A0JL31



Ticker-Symbol POLYTEC-Aktie:

P4N



Wien Ticker-Symbol POLYTEC-Aktie:

PYT



Kurzprofil POLYTEC GROUP:



Die POLYTEC GROUP (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wien: PYT) ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen - mit 25 Standorten und über 4.200 Mitarbeitern weltweit. Das österreichische Unternehmen ist Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe sowie Produzent von Originalzubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl. Als kompetenter Partner bietet POLYTEC zudem individuelle Industrielösungen aus Polyurethan und die zu deren Herstellung notwendigen Anlagen.



POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors. Wichtigste Erfolgskriterien sind innovative Technologien, perfekte Qualität und absolute Liefertreue kombiniert mit wettbewerbsfähigen Kosten.



Sowohl im Bereich Automotive als auch Non-Automotive bietet POLYTEC in allen Segmenten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe, die vom Design und der Entwicklung der Produkte über die Herstellung von Werkzeugen und Halbzeugen für Faserverbundwerkstoffe sowie Bauteilsimulation und -prüfung bis hin zu nahezu allen verfügbaren kunststoffverarbeitenden Technologien reicht. Darüber hinaus überzeugt POLYTEC in nachgelagerten Prozessen wie Lackierung und Montage sowie Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Lieferung mit exzellenter Performance.



- Konzernsitz: Hörsching, Österreich

- 25 Produktions- und Entwicklungsstandorte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Belgien, Niederlande, UK, Tschechien, Slowakei, Türkei, Kanada, USA, China

- Mitarbeiter: run 4.200

- Börsennotierung seit 28.04.2006 (17.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - POLYTEC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die POLYTEC-Aktie (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wien: PYT) weiterhin zu kaufen.Während der Umsatz in Q2 2021 mit EUR 145 Mio. exakt der Analystenprognose entsprochen habe, habe POLYTEC mit einem EBIT von EUR 3,4 Mio. die Analystenschätzung von EUR 6,1 Mio. verfehlt. Die Marge sei bei einem annähernd konstanten Umsatz gegenüber dem Q1 2021 von 4,5% auf 2,4% zurückgegangen. Ausschlagend hierfür seien primär das stärkere Durchschlagen von Materialkostensteigerungen sowie die negativen Effekte aus der Knappheit bei Halbleitern gewesen, welche die Autohersteller zu temporären Kürzungen in der Produktion gezwungen hätten.Vor diesem Hintergrund habe das Management das EBIT-Ziel des laufenden Jahres von rund EUR 35 Mio. auf ca. EUR 30 Mio. gesenkt. Der Umsatz werde weiterhin bei EUR 575 Mio. erwartet. Die Analysten hätten bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage ihre Schätzungen auf EUR 29,6 Mio. bzw. EUR 568 Mio. reduziert.Das reduzierte Gewinnziel impliziere für das H2 2021 ein EBIT von rund EUR 20 Mio. und eine Marge von etwa 7%. Damit läge der Konzern auf dem Niveau des H2 2020, jedoch deutlich über dem abgelaufenen Semester. Das Management habe das Erreichen an drei Bedingungen geknüpft. Neben der Reduktion von zusätzlichen Personalkosten, welche sich aus der Verlagerung von Produktion ergeben hätten, seien das vor allem die Weitergabe der signifikant gestiegenen Materialkosten an die Kunden sowie keine weiteren negativen Abweichungen in den Abrufen der Autoproduzenten gegenüber der aktuellen Produktionsplanung.Angesichts der eher geringen Visibilität, vor allem die beiden letztgenannten Punkte betreffend, erscheine das revidierte EBIT-Ziel durchaus noch als ambitioniert. Die Analysten hätten ihre Prognose auf EUR 27 Mio. gesenkt.POLYTEC habe in der jüngeren Vergangenheit sechs Werke geschlossen und die Produktion weitestgehend an andere Standorte verlagert. Daher sollte es dem Unternehmen zukünftig besser gelingen, hohe Kapazitätsauslastungen sicherzustellen und Skaleneffekte zu generieren. Zudem sei der Personalstand deutlich reduziert worden. Summa summarum sei mit der substanziell schlankeren Fixkostenstruktur die Grundlage für eine rasche Gewinnerholung gelegt worden.Obwohl der Bereich Elektromobilität derzeit nur einen insignifikanten Anteil am Geschäft ausmache, habe POLYTEC eine aussichtsreiche Entwicklungspipeline. Der Gewichtsvorteil der Kunststofflösungen gegenüber Metallkomponenten könnte zukünftig stärker in den Vordergrund treten.Trotz der Reduktion des Kursziels von EUR 13,50 auf EUR 12,50 bestätigen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die "Kauf"-Empfehlung. Die wesentlichen Eckpunkte der Investment-Story würden die Analysten als weiterhin attraktiv erachten. Die Erholung im Automobilsektor scheine, wenn auch nicht ungetrübt, fortzuschreiten und die Ertragskurve des Unternehmens sollte, bei Abflauen der aktuellen Gegenwinde, dank der verbesserten Kostenstruktur und damit einhergehenden Skaleneffekten weiter nach oben zeigen. Die Bewertungskennzahlen befänden sich nach Meinung der Analysten auf einem attraktiven Niveau. (Analyse vom 17.08.2021)