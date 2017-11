Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,784 EUR -2,35% (09.11.2017, 21:03)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (09.11.2017/ac/a/nw)

Berlin (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Analyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) und erhöht das Kursziel von 3,50 auf 3,70 Euro.PNE WIND habe am 8. November Q3-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das EBIT habe 28,6 Mio. betragen und deutlich über dem Wert der Vorjahresperiode und der First-Berlin-Schätzung gelegen. Die Gründe für das ausgezeichnete Ergebnis seien Projektrechtverkäufe in den USA und Schweden sowie eine nachträgliche Kaufpreiszahlung für die Optimierung der Finanzierung des 142-MW-Windpark-Portfolios gewesen, das letztes Jahr an die Allianz verkauft worden sei. Auf der Basis der starken 9M-Ergebnisse habe PNE WIND ihre EBIT-Guidance auf 17 bis 23 Mio. Euro (bisher: 0 bis 15 Mio. Euro) erhöht. Von Blumenthal habe seine Schätzung für 2017E erhöht und erwarte nunmehr ein EBIT nahe des oberen Randes der Guidance-Bandbreite. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von 3,70 Euro (bisher: 3,50 Euro).Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die PNE WIND-Aktie bestätigt. (Analyse vom 09.11.2017)XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:2,802 EUR -2,20% (09.11.2017, 17:36)