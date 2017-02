Börsenplätze PNE WIND-Aktie:



XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,45 EUR -0,41% (24.02.2017, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,461 EUR -0,57% (24.02.2017, 12:02)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (24.02.2017/ac/a/nw)







Cuxhaven (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Macquarie Funds Management Hong Kong Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der PNE WIND AG stark aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) fort.Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben am 22.02.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,61% der Aktien der PNE WIND AG angehoben.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der PNE WIND AG sind folgende:0,58% Oxford Asset Management (26.02.2014)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,19% der PNE WIND-Aktien.