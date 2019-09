Ticker-Symbol PNE-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist ein international tätiger Windkraft-Pionier aus Deutschland und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Unter dem Dach der PNE-Gruppe sind die Marken PNE und WKN vereint. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks.



Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Damit trägt die PNE AG den veränderten Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien ebenso Rechnung wie Veränderungen in den Märkten und stellt ihr Angebot von Services und Dienstleistungen auf eine deutlich breitere Basis und erreichen mehr Dezentralität.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes von PNE sein.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 360 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (02.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.Auf die positive Entwicklung und die hohen Wachstumspotenziale von PNE - die einer vergleichsweise moderaten Bewertung gegenüberstünden - sei nun offensichtlich der von Morgan Stanley geführte North Haven Infrastructure Partners III Infrastrukturfonds aufmerksam geworden. Der Fonds lote offenbar die Möglichkeiten einer vollständigen Übernahme aus und habe ein unverbindliches Angebot mit einer Preisspanne von 3,50 bis 3,80 Euro je Aktie abgegeben. Obwohl Verhandlungen und eine Due Diligence noch ausstünden, habe die PNE-Aktie davon stark profitiert und mit einem Kurssprung das bisherige Kursziel der Experten erreicht. Dennoch würden sie die PNE-Aktie nicht verkaufen. Denn auch am oberen Ende der von dem Fonds angegebenen Spanne sei die Bewertung absolut nicht überzogen. Der aktuelle Kurs lasse bis dahin noch etwas Luft.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" heben ihr Kursziel daher auf 3,80 Euro an und werden am Ball bleiben. (Ausgabe 34 vom 31.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PNE-Aktie:3,555 EUR -0,84% (02.09.2019, 15:26)Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:3,545 EUR -0,42% (02.09.2019, 15:39)ISIN PNE-Aktie:DE000A0JBPG2WKN PNE-Aktie:A0JBPG