Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist ein international tätiger Windkraft-Pionier aus Deutschland und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Unter dem Dach der PNE-Gruppe sind die Marken PNE und WKN vereint. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks.



Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Damit trägt die PNE AG den veränderten Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien ebenso Rechnung wie Veränderungen in den Märkten und stellt ihr Angebot von Services und Dienstleistungen auf eine deutlich breitere Basis und erreichen mehr Dezentralität.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes von PNE sein.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 360 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (13.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) weiterhin zu kaufen.Der Windmarkt in Europa und vor allem in Deutschland sei aktuell herausfordernd. Hierzulande habe das Zusammenspiel verschiedener Faktoren - insbesondere Engpässe im Stromnetz und deutlich langwierigere Genehmigungsverfahren - für einen Einbruch des Kapazitätsausbaus gesorgt. Die Sorgen, dass sich dies negativ auf die Geschäftsentwicklung von PNE auswirke, dürften den Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten ausgebremst haben.Nun zeige sich, dass die Befürchtungen übertrieben gewesen seien. Nach starken Halbjahreszahlen bestünden gute Chancen, dass die Gesellschaft im Gesamtjahr das obere Ende der ausgegebenen Zielspannen für EBITDA (25 bis 30 Mio. Euro) und EBIT (15 bis 20 Mio. Euro) erreiche und damit im aktuellen Umfeld ein sehr respektables Ergebnis erzielen werde. Die substanziellen Fortschritte beim Aufbau eines neuen Windparkportfolios mit einer Kapazität von bis zu 200 MW, das 2020 verkauft werden solle, würden darüber hinaus bereits Potenzial für ein hohes Gewinnwachstum im nächsten Jahr schaffen, und mittelfristig biete die vorangetriebene Umsetzung der Scale-up-Strategie die Chance für ein im Mehrjahresdurchschnitt deutlich höheres Ertragsniveau.Die Aktie habe auf diese Perspektive zuletzt endlich mit einer positiven Performance reagiert. Nach einer Aktualisierung seines Modells sehe der Analyst aber weiteres Potenzial bis 3,60 Euro (altes Kursziel: 3,50 Euro).Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bekräftigt sein Urteil "buy" für die PNE-Aktie. (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:3,00 EUR -0,17% (13.08.2019, 13:22)Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:2,98 EUR +1,02% (13.08.2019, 13:37)ISIN PNE-Aktie:DE000A0JBPG2