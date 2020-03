Börse Stuttgart-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

Kurzprofil PIERER Mobility AG:



Die PIERER Mobility-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG) (vormals KTM Industries AG) ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller ("PTW"). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen.



Durch die Innovationsstärke sieht sich PIERER Mobility als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj - Indiens zweitgrößter PTW-Hersteller mit einem Absatz von ca. 4,3 Mio. Zwei- und Dreirädern - festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Die PIERER Mobility Gruppe setzt in ihren Kernbereichen im Wesentlichen auf folgende Wachstumsstrategien:



- Organisches Wachstum in den globalen Märkten mit den bestehenden Zweirad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles

- Wachstum durch Übernahme neuer Marken (Konsolidierung)

- Entwicklung von Zweirad-Elektrofahrzeugen im Leistungsbereich von 3 bis 10 kW in strategischer Kooperation mit Bajaj. (13.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - PIERER Mobility-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG), senkt aber sein Kursziel.Als Antwort auf die Corona-Pandemie würden in Österreich die Produktion und ein Großteil der Betriebsaktivitäten (v.a. Verwaltung -F&E und Verkauf würden weiter laufen) vom 30. März bis zum 10. April ruhen. Der globale Verkauf und die Auslieferung von Ersatzteilen seien davon nicht betroffen. Die zweiwöchigen "Ferien" würden v.a. wegen der prekären Lage in Italien stattfinden, wo viele der Zulieferer von PMAG beheimatet seien. Während momentan noch sämtliche Maschinen- und andere Teile ausgeliefert würden, erfolge die Maßnahme mit Blick auf eine mögliche Unterbrechung der Lieferkette in dieser Region. Zum Ausgleich dieser vorgezogenen "Ferien" würden die regulären Sommerferien kürzer ausfallen.Gemäß PMAG habe sich der Umsatz im Januar und Februar solide entwickelt, während die Auslieferungen an die Händler, wie erwartet, verhaltener ausgefallen seien (Wechsel von Euro-4-zu Euro-5-Emissionsstandards).Als Folge der außergewöhnlichen Situation sei der Ausblick für GJ20 aufgegeben worden (8 bis 10% Wachstum; OG prakt. unver., EBIT 6 bis 8% und FCF von EUR 45 bis 55 Mio.).Das GJ20 sei durch die Umstellung der Emissionsstandards ein Übergangsjahr gewesen, Herstellerverkäufe ans Händlernetzwerk seien gedämpft gewesen. Der Absatz sei solide geblieben, aber die Nachfrage der Verbraucher gesunken sei und werde es auch weiter tun. Die Maßnahme zur Sicherung des Angebots werde als Vorbereitung für das saisonal stärkere H2 begrüßt. Die kurzfristige Nachfrage sowie für das GJ dürfte beeinträchtigt sein, Kosten/NUV durch einmalige Maßnahmen dürften erhöht sein. Der Analyst habe seine Schätzungen gesenkt, um die vorsichtigeren Annahmen zu Nachfrage und FCF und niedrigere Wechselkurse zu berücksichtigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PIERER Mobility-Aktie: