Xetra-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

51,00 EUR +0,99% (09.01.2020, 09:18)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

55,00 CHF +2,80% (09.01.2020, 09:18)



ISIN PIERER Mobility-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN PIERER Mobility-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol PIERER Mobility-Aktie:

PMAG



Kurzprofil PIERER Mobility AG:



Die PIERER Mobility-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG) (vormals KTM Industries AG) ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller ("PTW"). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen.



Durch die Innovationsstärke sieht sich PIERER Mobility als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj - Indiens zweitgrößter PTW-Hersteller mit einem Absatz von ca. 4,3 Mio. Zwei- und Dreirädern - festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Die PIERER Mobility Gruppe setzt in ihren Kernbereichen im Wesentlichen auf folgende Wachstumsstrategien:



- Organisches Wachstum in den globalen Märkten mit den bestehenden Zweirad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles

- Wachstum durch Übernahme neuer Marken (Konsolidierung)

- Entwicklung von Zweirad-Elektrofahrzeugen im Leistungsbereich von 3 bis 10 kW in strategischer Kooperation mit Bajaj (09.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - PIERER Mobility-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG).Rekordabsatz 2019: Der Absatz sei 2019 um 7,1% J/J auf 280.099 Motorräder (Marken KTM/Husqvarna) gewachsen, im Einklang mit den Analystenschätzungen. Das gemeldete Wachstum signalisiere eine anhaltend positive Dynamik im 2H19 sowie hohe Marktanteilsgewinne in Amerika, Australien und Indien, während das Ergebnis in Europa gleich geblieben sei. Da die Absatzzahlen die (stark steigenden) Verkäufe unter dem Lizenzmodell mit dem Partner Bajaj beinhalten würden, werde das entsprechende Umsatzwachstum niedriger sein, dabei aber immer noch in der Prognosespanne von 3 bis 5% J/J (VontE: 3,5%), wie im November bestätigt, liegen.GASGAS-JV freigegeben: Nach der Zustimmung der Kartellbehörden zum JV werde GASGAS vollständig konsolidiert (60% im Besitz von PIERER Mobility). GASGAS werde als dritte Marke das preisgünstigere Produktportfolio füllen. PIERER Mobility werde über das Händlernetz von GASGAS in Spanien die Reichweite für seine bestehenden Marken ausweiten und daneben das GASGAS-Angebot ausbauen (drei neue Modelle 2020).Kotierung in Frankfurt: PIERER Mobility beabsichtige eine Kotierung ihrer Aktien in Frankfurt, um die Handelsliquidität im Euroraum zu erhöhen. Die Primärkotierung in Zürich bleibe bestehen, während für Österreich eine Dekotierung geplant sei.Die Absatzentwicklung (Absatzsteigerung im 9. Jahr in Folge) entspreche den Analystenschätzungen und stütze die kürzlich bestätigte Umsatzprognose des Unternehmens. Die Zusammenarbeit mit GASGAS ergänze das Produktportfolio, und die allgemeines Aussichten seien weiter positiv. Angesichts der Chancen, die die E-Mobilität biete (E-Bikes und E-Motorräder), und eines wachsenden Anteils der Einnahmen aus Lizenzmodellen dürfte der Ausblick für das Gewinnwachstum positiv bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PIERER Mobility-Aktie: