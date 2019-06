Tradegate-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



München (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin zu verkaufen.Der Ende der vergangenen Woche vorgelegte Abschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 habe nach Einschätzung des Analysten einmal mehr klar gemacht, dass das von PANTAFLIX angebotene Geschäftsmodell nicht profitabel betrieben werden könne: Ein nach Einschätzung des Analysten überdimensionierter Mitarbeiterstab von nunmehr 168 (Vorjahr 154) Beschäftigten in einer talentwettbewerbsintensiven Industrie, gepaart mit einer geringen Blockbuster-Wahrscheinlichkeit im Kerngeschäft Filmproduktion, zu dem hohe Investitionen in ein nach seines Erachtens nicht nur kurz- bis mittelfristig defizitäres, sondern auch langfristig vermutlich obsoletes Zukunftsmodell kommen würden, für das auf dem Kapitalmarkt (nicht nur in Europa) keine ausreichende Funding-Bereitschaft existieren dürfte.Nachdem der für die Verschlechterung der Ertragslage verantwortliche Personalaufbau und die für einen globalen Markenauftritt erforderlichen Marketingaufwendungen die Ertragslage nach Erachten des Analysten auch in den kommenden Jahren erheblich belasten würden, ermittle er aus einem DCF-Entity-Modell nur noch einen geringen Wert des Eigenkapitals von EUR 0,30 nach bislang EUR 0,90 (Base-Case-Szenario) je Aktie.Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt daher sein "sell"-Rating für die Aktien der PANTAFLIX AG. (Analyse vom 11.06.2019)Börsenplätze PANTAFLIX-Aktie:Xetra-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:1,944 EUR +6,70% (07.06.2019, 17:36)