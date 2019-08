ISIN PANTAFLIX-Aktie:

DE000A12UPJ7



WKN PANTAFLIX-Aktie:

A12UPJ



Ticker-Symbol PANTAFLIX-Aktie:

PAL



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (23.08.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) unter die Lupe.Dan Maag habe Anfang 2018 sein Mandat als CEO der PANTAFLIX niedergelegt und seinerzeit an Stefan Langenfeld übergeben. Langenfeld sollte die Video-on-Demand Plattform PANTAFLIX zum Erfolg führen. Das sei bis heute nicht gelungen. Vorteil des Medienunternehmens: PANTAFLIX sei gut im Filmgeschäft aufgestellt. Maag führe die Tochter Pantaleon Films. Jetzt sei es allerdings an der Zeit, dass Maag wieder an die Front zurückkehre, auch auf Wunsch von Investoren. Bald werde es soweit sein. Wie man aus Berliner Medienkreisen höre, werde Maag in den nächsten Wochen wieder in den Vorstand von PANTAFLIX zurückkehren.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten auf aktuellem Kursniveau wieder zum Einstieg bei der PANTAFLIX-Aktie. Klemens Hallmann, der jüngst in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt worden sei, werde seine Position in PANTAFLIX noch weiter ausbauen, nachdem er bereits mehr als 10% besitze. (Analyse vom 23.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:1,898 EUR -0,63% (23.08.2019, 12:25)Tradegate-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:1,896 EUR -1,56% (23.08.2019, 12:25)