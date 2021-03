Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,02 EUR 0,00% (22.03.2021, 09:27)



XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,01 EUR -11,06% (22.03.2021, 09:11)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol Deutschland PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol Deutschland: PA8, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (22.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol Deutschland: PA8, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Die Aktie der Biotech-Gesellschaft sei am Freitagabend auf der Handelsplattform Tradegate um gut zwölf Prozent auf 2,04 Euro eingebrochen. Mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung sorge PAION für schlechte Stimmung unter den Anlegern. Allen voran der geplante Ausgabepreis der neuen Aktien enttäusche.PAION plane die Ausgabe von rund fünf Millionen Aktien zum Preis von lediglich 1,54 Euro pro Aktie. Altaktionäre hätten die Möglichkeit, via Bezugsrecht neue Stücke zu erwerben. Das Bezugsverhältnis betrage 13 zu 1.Ein US-amerikanischer institutioneller Investor habe sich gegenüber der Gesellschaft und der ODDO BHF Aktiengesellschaft - vorbehaltlich bestimmter Bedingungen - verpflichtet, alle neuen Aktien, die nicht von Altaktionären oder anderen Investoren im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet wärden, zum Bezugspreis zu erwerben, heiße es weiter. Der Nettoerlös solle "zur Vorbereitung der kommerziellen Markteinführung" des Produktportfolios von PAION in "ausgewählten europäischen Ländern" sowie für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwendet werden.Interessierte Neueinsteiger warten nun eine charttechnische Beruhigung ab, denn langfristig bleibt der Biotech-Wert interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: