Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,64 EUR +9,09% (07.08.2020, 12:11)



XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,61 EUR +9,21% (07.08.2020, 11:54)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (07.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Die jüngste Kursentwicklung von PAION sei für langfristig engagierte Aktionäre frustrierend. Denn die Biotech-Schmiede glänze seit Wochen mit einem anhaltend positiven Newsflow, nur die Aktie möge nicht so recht ins Fliegen kommen. Anleger sollten allerdings nicht das Handtuch werfen, ganz im Gegenteil.Das Produkt, um das sich alles bei PAION drehe, sei das Narkose-Mittel Remimazolam. Im Januar 2020 habe die Substanz in Japan in der Indikation Allgemeinanästhesie die Zulassung erhalten. Partner im asiatischen Land sei Mundipharma, der Handelsname des Produkts laute dort Anerem. Der Lizenznehmer habe dem Vernehmen nach nun über die erfolgreiche Markteinführung mit den ersten kommerziellen Produktverkäufen berichtet."Wir freuen uns sehr zu hören, dass unser Partner nach der kürzlich erfolgten Markteinführung in Japan nun die ersten kommerziellen Verkäufe und Produktlistings in mehreren allgemeinen und Universitätskrankenhäusern vermelden kann. PAION hat in Japan Anspruch auf Lizenzgebühren zwischen 16 und 18 Prozent", so PAION-CEO Jim Phillips.Interessant sei auch die Neuigkeit aus Belgien, die PAION in dieser Woche vermeldet habe. Denn die Bundesagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte in Belgien (FAMHP) habe die Genehmigung für den "Compassionate Use" (Härtefallprogramm zur Anwendung eines nicht zugelassenen Arzneimittels an Patienten) von Remimazolam erteilt. Im Rahmen des Programms könne Remimazolam für die Sedierung von Covid-19-Patienten auf der Intensivstation (ICU) und als Ersatz für den derzeitigen Standard in der Allgemeinanästhesie eingesetzt werden, an dem aktuell aufgrund der Coronavirus-Pandemie Mangel bestehe, so PAION. Die Anwendung sei auf Ärzte beschränkt, die Erfahrung mit Remimazolam hätten.Daher rät Michel Doepke von "Der Aktionär" mutigen Anlegern, auf dem aktuellen Niveau den deutschen Biotech-Wert dem Depot beizumischen. Ein Stopp bei 1,90 Euro diene zur Absicherung der spekulativen Position. (Analyse vom 07.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: