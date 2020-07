XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

3,12 EUR +2,30% (06.07.2020, 15:59)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (06.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.PAION habe jüngst einen historischen Erfolg erzielt. So habe das Biotech-Unternehmen vergangene Woche eine Zulassung für das Narkosemittel Remimazolam in den USA erhalten. Damit würden die Aachener Biotech-Spezialisten zugleich eine Meilensteinzahlung in Höhe von 15 Millionen Euro kassieren und hätten Anspruch auf Lizenzgebühren auf die Nettoerlöse in den USA. In der Aktie sei bereits ein großer Teil der Erfolgsstory eingepreist.Im Konkreten komme das neue Medikament im Bereich der Kurzsedierung zum Einsatz, wobei die Wirkung sehr schnell eintrete und genauso rasant wieder nachlasse. Dazu zähle beispielsweise eine Untersuchung des Dickdarms (Koloskopie) oder auch bei einer Lungenspiegelung (Bronchoskopie). Noch in diesem Jahr sollten Vermarktung und Vertrieb beginnen.Die jüngste Zulassung auf dem so wichtigen US-Markt sei für das Biotech-Unternehmen ein echter Meilenstein. Die Aktie habe darauf bereits mit einem Freudensprung reagiert - in der Spitze sei es bis in den Bereich von rund 3,50 Euro gegangen.Interessierte Anleger sollten zunächst die charttechnische Entwicklung in den kommenden Tagen abwarten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Börsenplätze PAION-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:3,12 EUR +1,96% (06.07.2020, 16:21)