Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR, Vereinigtem Königreich und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



Zusätzlich zu Byfavo(R) (Remimazolam) bereitet PAION die Markteinführung der beiden Produkte GIAPREZA(R) (Angiotensin II) und XERAVA(R) (Eravacyclin) in Europa vor. GIAPREZA(R) ist ein Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem niedrigen Blutdruck verbleiben. XERAVA(R) ist ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. (31.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Das Specialty-Pharma-Unternehmen habe am heutigen Dienstag bekanntgegeben, dass Hana Pharm, Remimazolam-Lizenznehmer für Südkorea, vom Südkoreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit ("MFDS") nun auch die Zulassung für "Byfavo 20mg" für die Indikation "Einleitung und Aufrechterhaltung einer Kurzsedierung bei Erwachsenen, die sich Eingriffen von 30 Minuten oder weniger unterziehen" erhalten habe. Die PAION-Aktie profitiere von der Meldung.PAION habe Hana Pharm 2013 die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Byfavo für den südkoreanischen Markt gewährt. Gemäß den Vertragsbedingungen habe PAION Anspruch auf Lizenzgebühren in Höhe von 10% der Remimazolam-Umsatzerlöse in Südkorea.Die Neuigkeiten aus Südkorea würden der PAION-Aktie neuen Schwung verleihen. Sie hänge allerdings weiterhin fest. Der charttechnische Ausbruch sei bislang nicht gelungen. Aus charttechnischer Sicht dränge sich deswegen derzeit weiter kein Einstieg auf. Dennoch bleibe das Unternehmen langfristig interessant, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2021)