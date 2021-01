Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol Deutschland: PA8, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (29.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol Deutschland: PA8, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: PAIOF) eine spekulative Depotbeimischung.Bei der Biotech-Schmiede PAION drehe sich nach wie vor alles um das Narkose-Mittel Remimazolam (Byfavo). Nachdem die Markteinführung in den USA durch Acacia Pharma erfolgt sei, befinde sich das Unternehmen auch auf einem guten Weg, die EU-Zulassung zu erhalten. PAION sei dabei nun einen Schritt weiter.Denn die Aachener hätten dem Vernehmen nach eine positive CHMP-Stellungnahme (Committee for Medicinal Products for Human Use) auf Grundlage der Daten aus einem umfassenden klinischen Programm in der Kurzsedierung bei erwachsenen Patienten, die sich einer Bronchoskopie oder Koloskopie unterzogen hätten, erhalten.Kurzum: Die Zulassung von Byfavo werde bei erwachsenen Patienten in der Indikation Kurzsedierung in Europa empfohlen. Die Europäische Kommission werde den CHMP-Entscheid nun überprüfen. In der Regel folge die Kommission dem Ausschuss, PAION erwarte für das erste Halbjahr 2021 eine Entscheidung. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA (UK Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) werde ebenfalls die positive Stellungnahme für eine mögliche Zulassung im Vereinigten Königreich prüfen, heiße es weiter.Laut Michel Doepke von "Der Aktionär" ist die PAION-Aktie spekulative Depotbeimischung. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: