Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,61 EUR -2,61% (17.07.2020, 15:22)



XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,61 EUR -2,25% (17.07.2020, 14:30)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (17.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Vor Kurzem habe PAION die US-Zulassung für Remimazolam (Byfavo) in der Indikation Kurzsedierung erhalten. Dieser Meilenstein habe eine Zahlung vom Partner Cosmo Pharmaceuticals an die Aachener in Höhe von 15 Millionen Euro ausgelöst. Allerdings würden die Schweizer in Zukunft nicht mehr die Lizenzvereinbarung mit PAION inne haben.Acacia übernehme die Lizenzvereinbarung von Cosmo. Die Bedingungen der Lizenzvereinbarung würden unverändert bleiben, bestünden jetzt jedoch zwischen PAION und Acacia, wobei Cosmo nicht länger Vertragspartei der Vereinbarung sei, habe PAION in einer Pressemitteilung diese Woche erklärt.Cosmo bleibe PAION und Acacia jedoch als Aktionär erhalten. "Diese Lizenzübertragung ist wichtig, damit Acacia eine direkte Beziehung zu PAION etablieren kann. Wir freuen uns darauf, auch als Aktionäre von Acacia und PAION weiterhin zum Erfolg von Byfavo beizutragen", habe Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, erklärt.Die Lizenzübertragung von Cosmo an Acacia habe bei der PAION-Aktie keine Impulse ausgelöst. Inzwischen sei der Kursgewinn nach Bekanntgabe der Zulassung wieder passé.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: