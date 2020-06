Bonn (www.aktiencheck.de) - Der STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) hat sich insbesondere seit der Weltwirtschaftskrise von 2008 deutlich schlechter entwickelt als der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), so die Analysten von Postbank Research.



Der Großteil der Underperformance sei hierbei auf das schwächere Gewinnwachstum europäischer Unternehmen zurückzuführen. Diese Entwicklung dürfte sich nicht zuletzt wegen fehlender europäischer Tech-Giganten auch langfristig fortsetzen. Langfristig orientierte und entsprechend risikobereite Anleger sollten daher weiterhin in den USA investiert bleiben. Kurzfristig können sich die Analysten von Postbank Research jedoch vorstellen, dass die Outperformance europäischer Aktien der letzten Wochen noch etwas anhalten kann. In der Vergangenheit habe sich der STOXX 600 immer dann besonders gut entwickelt, wenn sich die Konjunkturaussichten - wie derzeit - aufhellen würden. Weiteren Schub könnten europäische Aktien zudem erhalten, sollten die EU-Mitgliedsstaaten dem von der EU-Kommission entworfenen Wiederaufbaupaket zustimmen. (24.06.2020/ac/a/m)



