ISIN Osram Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN Osram Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol Osram Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Osram Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil Osram Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (06.03.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktie sendet Kaufsignal - ChartanalyseDie Osram Licht-Aktie (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) kletterte am 9. Januar 2018 auf ein aktuelles Allzeithoch bei 75,98 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert nach unten gedreht und sei unter seinen Aufwärtstrend seit Januar 2016 gefallen. Dieser Trendbruch habe in den letzten Tagen auch Wirkung gezeigt. Am Freitag sei die Aktie des Lichtherstellers auf die Unterstützung bei 61,98 EUR und damit auf das Tief aus dem Oktober 2017 zurückgefallen. Gestern habe die Osram Licht-Aktie unterhalb dieser Marke eröffnet. Anschließend ei sie aber stark nach oben gedreht. Auf Candlestickbasis sei gestern ein Kaufsignal in Form einer Piercing Line entstanden.Dieses Kaufsignal könnte die Grundlage einer Erholung darstellen. Ein Anstieg bis an den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 67,41 EUR erscheine möglich. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 61,98 EUR kommen, dürfte die Abwärtsbewegung der letzten Wochen direkt weitergehen. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 57,94 oder sogar 55,38 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:63,02 EUR +1,65% (05.03.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:63,60 EUR +0,47% (06.03.2018, 08:16)