Kurzprofil Osram Licht AG:



Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Das Portfolio reicht von High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien, wie Infrarot oder Laser, bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. Osram beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2015 (per 30. September) weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 5,6 Milliarden Euro. Osram ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (19.04.2017/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von Aktienanalyst Guillermo Peigneux Lojo von der UBS:Guillermo Peigneux Lojo, Aktienanalyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Die Osram Licht AG werde ihre Zahlen zum 1. Quartal vorlegen. Nach Ansicht des Aktienanalysten dürfte sich für die europäische Maschinenbaubranche im Berichtszeitraum eine Wachstumserholung bemerkbar gemacht haben, doch dieser stünden Rekordbewertungen gegenüber sowie schwerer erreichbare Vergleichswerte für das 2. Halbjahr. Peigneux Lojo rate daher selektiv vorzugehen. Die Osram Licht-Aktie werde z. B. der Philips Lighting-Aktie vorgezogen.Guillermo Peigneux Lojo, Aktienanalyst der UBS, hält in einer aktuellen Osram Licht-Aktienanalyse am Rating "buy" mit einem Kursziel von 64 Euro fest. (Analyse vom 19.04.2017)XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:59,76 EUR +0,50% (19.04.2017, 17:35)