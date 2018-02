XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (28.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Maichl von der LBBW :Stefan Maichl, Aktienanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) von 73 EUR auf 69 EUR.Umsatzwachstum sei noch unter dem Jahresziel geblieben. OSRAM habe mit einem organischen Umsatzanstieg von +5% (nominal +4%) auf 1,03 Mrd. EUR ins neue Geschäftsjahr gestartet. Die Wachstumsdynamik sei damit unter dem bestätigten Gesamtjahreswert von +5,5 bis 7,5% geblieben. Bremsend habe ein als temporär betrachteter Vorratsabbau in der automobilen Lieferkette gewirkt. Für H2 sei eine höhere operative Wachstumsdynamik in Aussicht gestellt worden. Ein starker Gegenwind sei in Q1 von der Währungsseite gekommen, der durch positive Portfolioeffekte fast kompensiert worden sei.In Q2 dürfte der negative Währungseffekt nochmals stärker wirken und sich danach (keine zunehmende EUR-Stärke unterstellt) basisbedingt abschwächen. Maichl reduziere seine Umsatzschätzung für 2017/18 währungsbedingt (1,21 EUR/USD) auf 4,26 Mrd. EUR (4,40 Mrd. EUR). Unverändert schätze er operativ einen Umsatzanstieg von ca. +6% und somit eher am unteren Prognoserand.Währungseffekte würden Ertragsziel unter Druck setzen. Das adj. EBITDA sei in Q1 um -4% auf 172 Mio. EUR gefallen. Die entsprechende Marge habe sich auf 16,7% (VJ 18,0%) eingeengt. Das Segment OS habe trotz diverser Belastungen mit einer hohen Profitabilität von 25% überzeugt. Das Leuchtensegment LSS sei in der Verlustzone geblieben. Strategische Optionen würden hier für Teilbereiche weiter geprüft. Belastungsfaktoren seien Währungseffekte (-22 Mio. EUR), Anlaufkosten (-9 Mio. EUR) und höhere F&E-Aufwendungen (-9 Mio. EUR) gewesen. Aus Volumen-/Mixeffekten hätten +17 Mio. EUR resultiert. Unerwartet sei ein im adj. EBITDA integrierter Desinvestitionsertag über +15 Mio. EUR gewesen. Bereinigt um diesen habe OSRAM die Markterwartung getroffen.Im Gesamtjahr sei der Ausblick bei rund 700 Mio. EUR geblieben (VJ 695 Mio. EUR), was 670 bis 730 Mio. EUR bedeute. Dabei sei die Zielerreichung aufgrund der Währungsbelastung (Planannahme 1,18 EUR/USD) nun als herausfordernd betrachtet worden. Der Analyst reduziere seine Schätzung auf 682 Mio. EUR (730 Mio. EUR). Auch für 2019 sei der Analyst mit 822 Mio. EUR (883 Mio. EUR) vorsichtiger geworden.Stefan Maichl, Aktienanalyst der LBBW, empfiehlt die Osram Licht-Aktie weiterhin zu halten. Investmentrisiken: Automobilkonjunktur (ca. 50% Umsatzanteil Automotive), volatiles Wettbewerbsumfeld. (Analyse vom 28.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Osram Licht-Aktie: