TSE-Aktienkurs Osisko Mining-Aktie:

3,64 CAD +6,12% (09.12.2021, 23:00)



ISIN Osisko Mining-Aktie:

CA6882811046



WKN Osisko Mining-Aktie:

A2AMF5



Ticker-Symbol Osisko Mining-Aktie Deutschland:

1B7N



TSE Ticker Symbol Osisko Mining-Aktie:

OSK



Kurzprofil Osisko Mining Inc.:



Osisko Mining Inc. (ISIN: CA6882811046, WKN: A2AMF5, Ticker-Symbol: 1B7N, TSE-Symbol: OSK) ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen. Osisko Mining konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetallressourcen in Kanada. (09.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Osisko Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Osisko Mining Inc. (ISIN: CA6882811046, WKN: A2AMF5, Ticker-Symbol: 1B7N, TSE-Symbol: OSK) unter die Lupe.Der australische Goldproduzent Northern Star Resources habe sich über eine Wandelanleihe bei Osisko Mining eingekauft. Damit werde auch der nächste kanadische - momentan aber noch nicht entwickelte - Großprojekt in australische Hände fallen. Der Einstieg eines potenten Geldgebers habe den Aktienkurs von Osisko Mining beflügelt. Sie habe sich mit dieser Meldung im Rücken gegen den Trend sehr gut behaupten können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.12.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Osisko Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Osisko Mining-Aktie:2,539 Euro +6,10% (09.12.2021, 22:26)