Frankfurt-Aktienkurs Osisko Gold Royalties-Aktie:

9,10 Euro -8,01% (02.05.2019, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs Osisko Gold Royalties-Aktie:

9,00 Euro -10,63% (02.05.2019, 16:23)



TSE-Aktienkurs Osisko Gold Royalties-Aktie:

CAD 13,53 -2,17% (02.05.2019, 16:34)



ISIN Osisko Gold Royalties-Aktie:

CA68827L1013



WKN Osisko Gold Royalties-Aktie:

A115K2



Ticker-Symbol Osisko Gold Royalties-Aktie Deutschland:

OM4



TSE Ticker Symbol Osisko Gold Royalties-Aktie:

OR



Kurzprofil Osisko Gold Royalties Ltd.:



Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013, WKN: A115K2, Ticker-Symbol: OM4, TSE-Symbol: OR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetall- und anderen Beteiligungen in Kanada und der ganzen Welt befasst. Die Vermögenswerte des Unternehmens umfassen die kanadische Mine Malartic in den Bergwerken Malartic, Quebec und Eleonore in der Gegend von James Bay in Quebec. Osisko Gold Royalties investiert in Aktien von Explorations- und Lizenzunternehmen und ist an Explorations- und Evaluierungsprojekten in über vier erfolgreichen Goldlagern beteiligt: dem Abitibi Gold Belt, dem James Bay-Gebiet, dem Cariboo-Minenviertel und dem Guerrero Gold Belt in Mexiko. (02.05.2019/ac/a/a)



Montreal (www.aktiencheck.de) - Osisko Gold Royalties-Aktienanalyse des Analysten Shane Nagle von National Bank Financial:Shane Nagle, Analyst vom Investmenthaus National Bank Financial, rechnet laut einer Aktienanalyse nur noch mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013, WKN: A115K2, Ticker-Symbol: OM4, TSE-Symbol: OR).Impairments seien der Grund für stark gesunkene Gewinne von Osisko Gold Royalties Ltd. in Q1/19 gewesen.Der Wachstumsausblick des Unternehmens hänge stärker von Horne 45, Amulsar, Back Forty und Eagle ab, sodass beim Portfolio im Vergleich zur Peer Group mehr Risiken vorhanden seien.Analyst Shane Nagle reduziert das Kursziel von 16,75 auf 16,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Osisko Gold Royalties-Aktie: