Stuttgart-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

1,79 Euro -0,66% (26.07.2019, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

1,81 Euro +1,86% (26.07.2019, 15:05)



Toronto-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

CAD 2,60 -1,14% (26.07.2019, 16:29)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



TSE-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORL



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, TSE: ORL) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (26.07.2019/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse des Analysten David A. Talbot von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst David A. Talbot vom Investmenthaus Eight Capital die Aktien des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, TSE: ORL) nach wie vor zum Kauf.Die Produktionsergebnisse von Orocobre Ltd. seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die schwachen Bedingungen am Lithium-Markt würden aber die Preise negativ beeinflussen.Kurzfristig scheine am Markt ein überschüssiges Angebot zu herrschen. Orocobre halte aber an den langfristigen Nachfrageprognosen fest. Eine Ausweitung der Produktion sollte im Zuge von Skaleneffekten zu einer Senkung der Kosten beitragen, so der Analyst David A. Talbot.Die Aktienanalysten von Eight Capital bestätigen in ihrer Orocobre-Aktienanalyse das Votum "buy", senken aber das Kursziel von 6,60 auf 5,80 CAD.Börsenplätze Orocobre-Aktie: