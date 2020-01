Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,32 EUR +2,47% (20.01.2020, 16:10)



Sydney-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

3,72 AUD +1,92 % (20.01.2020, 06:10)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (20.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





ulmbach (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Lithium-Unternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) unter die Lupe.Die Aktien von Lithium-Produzenten und -Explorern hätten sich nach einer monatelangen Durststrecke eindrucksvoll zurückgemeldet. Beflügelt worden seien die Werte von der Meldung, dass die chinesische Regierung versichert habe, die Subventionen für Elektrofahrzeuge im laufenden Jahr nicht zu reduzieren. China habe 2009 damit begonnen, Elektrofahrzeugkäufe zu subventionieren, um die Branche anzukurbeln. Das Reich der Mitte habe seitdem jedoch die finanzielle Unterstützung schrittweise reduziert.Der aktuelle Elektroauto-Hype könnte Lithium durchaus im laufenden Jahr zu einem Comeback verhelfen. Orocobre sei ein hochinteressantes Unternehmen. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Toyota sei vielversprechend, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2020)Börsenplätze Orocobre-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Orocobre-Aktie:2,333 EUR +0,30% (20.01.2020, 15:55)