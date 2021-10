Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (18.10.2021/ac/a/a)



Die Lithiumaktien in Australien seien stark in den Tag gestartet. So habe beispielsweise Orocobre an der Börse in Sydney fast fünf Prozent an Wert zulegen können. Der Run auf Lithium und Lithiumaktien sei ungebrochen. Immer mehr Analysten würden sich zu Wort melden und vor einem Defizit auf dem Lithiummarkt warnen. Vor allem der Siegeszug der Elektromobilität lasse Lithium zu einem raren Gut werden.Auch Christopher Parkinson, Analyst bei Mizuho, sehe einen Engpass bei Lithium. "Da die EV-Dynamik erheblich zunimmt (....), sollte sich die relative Stabilität des [Lithium-]Preises verbessern", habe der Analyst geschrieben. Das sei eine gute Nachricht für Bergbauunternehmen, die in den letzten fünf Jahren eine Schwankung der Preise für Lithiumkarbonat - dem Referenzpreis für Lithium - zwischen etwa 6.000 und 25.000 Dollar je Tonne erlebt hätten.