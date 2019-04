Frankfurt-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,34 Euro +0,43% (05.04.2019, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,32 Euro -0,43% (05.04.2019, 16:51)



Sydney-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

AUD 3,71 +/- 0,00% (05.04.2019)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (05.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse des Analysten Reg Spencer von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Reg Spencer vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Lithiumindustrie weisen die Analysten von Canaccord Genuity auf eine schreckliche Kursperformance des Sektors in 2018 hin. In China seien die Lithiumpreise deutlich gesunken. Zudem herrsche Furcht vor einem Angebotsüberschuss. Bei einem Blick unter die Oberfläche offenbare sich jedoch ein weniger negatives Bild. Ein Ungleichgewicht am Markt könnte im Zeitraum 2020 bis 2024 vorherrschen. Neue Kapazitäten auf der Angebotsseite stünden aber in Frage. Langfristig dürfte das Angebot aber kaum mit der Nachfrage mithalten können.Bevorzugt würden wegen des Preisdrucks eher Unternehmen, die kostengünstige Projekte verfolgen würden und weniger reine Konzentratproduzenten. Zu den Top Picks unter den Produzenten gehöre Orocobre Ltd. Die Vorzüge des Titels seien starke Margen und ein voll durchfinanziertes Wachstum.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Orocobre-Aktienanalyse das Votum "buy" und erhöhen das Kursziel von 6,15 auf 6,50 AUD.Börsenplätze Orocobre-Aktie: