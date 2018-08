Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (03.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Investmentanalystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Mit moderaten Zuwachsraten (auf vergleichbarer Basis) beim Umsatz (+1,7%), adj. EBITDA (+3,3%) und Operating Cash Flow (+2,9%) habe Orange überzeugende Halbjahreszahlen gezeigt. Auch auf Quartalsbasis habe das Unternehmen die Markterwartungen erfüllt. Die Wachstumstreiber seien vor allem Spanien (Umsatz +3%, adj. EBITDA +10,1%) und Afrika & der Mittlere Osten (+5,7% bzw. +7,8%) gewesen. Gleichzeitig habe Orange vor allem auf dem herausfordernden Heimatmarkt Frankreich aktuell das fünfte aufeinanderfolgende Quartal in Folge Umsatzwachstum vermeldet. Der Haupttreiber hierfür sei ein starkes Umsatzwachstum konvergenter Services gewesen, die im ersten Halbjahr um +13% gegenüber dem Vorjahr zugelegt hätten. Dasselbe habe für Spanien und Polen gegolten. Infolge der steigenden Nachfrage nach konvergenten Services habe Orange in allen drei Märkten rückläufige Churnraten (Kündigungsquoten), steigende ARPO (Average Revenue per Offer, Ausnahme Polen wg. Zloty/EUR) und eine zunehmende Anzahl der Mobilfunknutzer je konvergentem Service festgestellt.Der Verschuldungsgrad (Net Debt/adj. EBITDA) habe sich aktuell auf 1,96 erhöht, was auf die im Berichtszeitraum erfolgten Dividendenzahlungen zurückzuführen gewesen sei (Dez. 1,87). Die positive Guidance für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Aus insgesamt fünf Bereichen des Programmes Explore2020 mit dem Ziel weiterer Effizienzsteigerungen (u.a. CRM, IT, Netzwerkkooperationen) rechne Orange in der zweiten Jahreshälfte mit weiteren OPEX-Reduzierungen (H1: ca. 476 Mio. EUR). Bis 2020 sollten damit die Kosten um insgesamt 3 Mrd. EUR verringert werden.Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, ermittelt auf Basis eines DCF-Modells ein unverändertes Kursziel von 19 EUR und belässt auf dem aktuellen Bewertungsniveau ihr Aktien-Votum auf "kaufen". Risiken würden vor allem eine unerwartete Intensivierung des Wettbewerbs in Frankreich, Akquisitions- u. Währungsrisiken umfassen. (Analyse vom 03.08.2018)Börsenplätze Orange-Aktie:Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:14,52 EUR +0,21% (03.08.2018, 09:04)