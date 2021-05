Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:

10,462 EUR -0,72% (19.05.2021, 11:46)



Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

10,464 EUR -0,61% (19.05.2021, 12:00)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (19.05.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Der französische Telekom-Konzern habe im ersten Quartal des GJ 2021 u.a. dank des starken Geschäfts in der Wachstumsregion Afrika und Mittlerer Osten den vergleichbaren Umsatz leicht steigern können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insbesondere der aktuell wettbewerbsintensive spanische Markt bleibe zunächst eine Herausforderung. Die aktuelle Infektionsentwicklung in Europa stimme optimistisch, dass das Roaming-Geschäft sich in den nächsten Monaten erholen könne. Kundenwachstum in Qualitätsprodukten (Breitband, Konvergenz) dürfte sich mittelfristig in steigenden Margen niederschlagen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Orange-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 13 Euro bekräftigt. (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Orange-Aktie: