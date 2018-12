Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

40,51 EUR +0,45% (19.12.2018, 14:23)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Oracle-Aktie:

USD 45,85 +/- 0,00% (19.12.2018, 14:39, vorbörslich)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Euronext-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.

(19.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Stephen Bersey von MUFG Securities America:Der Aktienanalyst Stephen Bersey vom Investmenthaus MUFG Securities America rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) weiterhin überzugewichten.Die Quartalszahlen von Oracle Corp. werden von den Analysten von MUFG Securities USA als solide bezeichnet. Die Cloud-Transition gehe stetig voran.Analyst Stephen Bersey ist der Ansicht, dass Oracle die Aktienrückkäufe in dem aggressiven Tempo fortsetzen sollte.Die Aktienanalysten von MUFG Securities America halten in ihrer Oracle-Aktienanalyse am "overweight"-Rating fest sowie am Kursziel von 55,00 USD.Börsenplätze Oracle-Aktie:Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:40,66 EUR +1,14% (19.12.2018, 13:39)