Börsenplätze Oracle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

85,98 EUR -5,54% (17.12.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

86,67 EUR -5,27% (17.12.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

96,62 USD -6,39% (17.12.2021, 22:10)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (17.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut Medienberichten stehe Oracle kurz vor der Übernahme eines Anbieters von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Für den SAP -Konkurrenten könnte es die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte werden. Bei den Anlegern sei der sich abzeichnende Deal nicht gut angekommen.Wie das "Wall Street Journal" unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichte, befinde sich Oracle in Übernahmegesprächen mit dem Gesundheitssoftware-Spezialisten Cerner . Diese rechneten mit einem erfolgreichen Abschluss schon in Kürze, habe es weiter geheißen.Cerner entwickle IT-Lösungen für das Gesundheitswesen, die Anwendungen würden von Kliniken und Ärzten unter anderem für medizinische Daten und deren Analyse genutzt. Das börsennotierte Unternehmen aus North Kansas City habe 2020 einen bereinigten operativen Gewinn von rund 1,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Der Börsenwert des Unternehmens belaufe sich auf rund 23 Milliarden Dollar.Der Preis für Cerner sei aus den Gesprächen zwar nicht verlautet, gemessen an marktüblichen Aufschlägen bei Übernahmen könnte das Volumen aber bei rund 30 Milliarden Dollar liegen, schreibe das Magazin. Damit würde der Deal weit über dem für Oracle bisher teuersten Zukauf der Softwarefirma Peoplesoft liegen, die sich der Konzern 2005 rund 10 Milliarden Dollar hatte kosten lassen würden.Nachdem die Oracle-Aktie zuletzt einen starken Run hingelegt habe, nähere sich der Kurs nun wieder einem attraktiven Niveau für einen Neueinstieg. Bereits investierte Anleger bleiben an Bord, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Oracle-Aktie. (Analyse vom 17.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link