Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:

49,23 EUR -1,79% (08.10.2019, 15:10)



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

49,43 EUR -1,04% (08.10.2019, 17:16)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

USD 54,07 -1,33% (08.10.2019, 17:21)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.

New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Brent Thill von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Brent Thill, Analyst vom Investmenthaus Jefferies & Co, die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) nunmehr zu halten.Unter den Large Caps geben die Analysten von Jefferies & Co einem Investment in Microsoft den Vorzug gegenüber Oracle Corp.. Beim Umsatzwachstum hinke Oracle hinterher.Da das Unternehmen im Infrastrukturgeschäft Marktanteile verloren habe, sei es zu einer signifikanten Underperformance gekommen.Im Zuge einer Kürzung der Gewinnschätzungen kürzt Analyst Brent Thill das Kursziel für die Oracle-Aktie von 66,00 auf 60,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: