Das Committee on Foreign Investment in the U.S. habe Berichten zufolge den USD 26 Mrd. schweren Zusammenschluss der Mobilfunkunternehmen T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) (-1,7%) und Sprint (-3,0%) gebilligt.



Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (-4,9 %) wolle künftig verstärkt auf die Rentabilität bei der Lieferung gewisser Produktgruppen achten und stelle z.B. die Zustellung von Flaschengetränken oder Snacks in Frage.



In den USA würden heute nachbörslich noch das Logistikunternehmen FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) und der Halbleiterhersteller Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) Quartalszahlen vorlegen.



In Europa verloren die Aktien des britischen Online-Versandhändlers Asos (ISIN: GB0030927254, WKN: 912703, Ticker-Symbol: DYQ) (-37,6%) nach einer Umsatzwarnung (15% statt der bisher in Aussicht gestellten 20 bis 25% Wachstum für 2019). (18.12.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor standen gestern in den USA (wie der gesamte Markt) unter Abgabedruck nachdem ein Richter im US-Bundesstaat Texas das von Barack Obama eingeführte Gesundheitssystem "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Papiere der Krankenversicherung UnitedHealth (ISIN: US91059D1000, WKN: A1W046, Ticker-Symbol: UEEC) hätten beispielsweise 3,1% und jene des Krankenhausbetreibers HCA (ISIN: US40412C1018, WKN: A1JFMW, Ticker-Symbol: 2BH) 3,3% verloren. Auch die Anteilscheine von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) hätten nach den massiven Verlusten in der Vorwoche abermals 3,3% verloren.