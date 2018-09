Frankfurt-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.

New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Christopher Eberle von Instinet:Aktienanalyst Christopher Eberle von Instinet empfiehlt die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Nach der Vorlage des FQ1-Berichts von Oracle Corp. zeigen sich die Instinet-Analysten relativ optimistisch.Bei Investoren dürften die Zahlen zwar wenig Eindruck hinterlassen. Nichtsdestotrotz mache Oracle erhebliche Fortschritte. Am Horizont würden sich verschiedene Möglichkeiten abzeichnen.Oracle stehe bei autonomen Datenbanken noch am Anfang, gewinne mit dem Fusion-Produkt Marktanteile. Hinzu kämen umfangreiche Aktienrückkäufe, so der Analyst Christopher Eberle.In ihrer Oracle-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Instinet das "buy"-Rating, senken aber das Kursziel von 59,00 auf 58,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: