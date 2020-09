Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft, Oracle.



Börsenplätze Oracle-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:

52,90 EUR +6,86% (14.09.2020, 13:19)



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

52,75 EUR +9,38% (14.09.2020, 13:33)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

57,00 USD +0,35% (11.09.2020)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (14.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Das Ringen um die populäre Video-App TikTok in den USA sei entschieden. "Der Aktionär" habe bereits berichtet, dass sich in letzter Minute ein Deal zwischen Oracle und dem TikTok-Betreiber ByteDance abzeichne. Nun seien diese zunächst in den Medienberichten kursierenden Gerüchte offiziell bestätigt worden.Allerdings gehe es dabei nun nicht mehr um einen kompletten Verkauf des US-Geschäfts, sondern lediglich um eine Rolle für Oracle als "Technologie-Partner" im amerikanischen Markt.Eine mögliche Rolle für Oracle könnte sein, die Daten amerikanischer TikTok-Nutzer zu speichern. Trump bezeichne TikTok als Sicherheitsrisiko, weil über die App chinesische Behörden Zugriff auf Daten von Amerikanern bekommen könnten."Der Aktionär" habe einen Microsoft-TikTok-Deal favorisiert. Dieser scheine nun endgültig vom Tisch zu sein und Oracle solle Technologie-Partner werden. "Der Aktionär" bleibe für die Zukunft von Microsoft auch ohne TikTok bullish und empfehle Investierten dabei zu bleiben.Die Partnerschaft mit TikTok könnte Oracle sowohl technologisch (Aufbau der Kompetenz im Bereich Social Media) als auch operativ voranbringen. Allerdings bleibe aktuell noch unklar, wie die Partnerschaft technisch umgesetzt werden solle, sodass sichergestellt werde, dass die Nutzerdaten von US-Amerikanern nicht nach China gelangen würden.Anleger können das Oracle-Papier auf die Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link