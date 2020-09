Börsenplätze Oracle-Aktie:



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (17.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Software-Konzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump habe Aussichten für den Deal gedämpft, der die Video-App TikTok in den USA retten solle. Nach bisherigen Ankündigungen solle Oracle dabei die Rolle eines "Technologie-Partners" übernehmen, während nach Medienberichten der chinesische TikTok-Besitzer Bytedance die Mehrheitsbeteiligung behalten wolle. Mit einer solchen Lösung wäre er "nicht glücklich", habe Trump am Mittwoch gesagt. Er werde allerdings erst am Donnerstag über Einzelheiten des Plans informiert.Das "Wall Street Journal" habe danach berichtet, das Weiße Haus dringe darauf, dass amerikanische Investoren die Mehrheit bei TikTok bekommen würden. Trump habe Bytedance ursprünglich vor die Wahl gestellt, sich entweder von TikTok zu trennen, oder ein Aus der App in den USA in Kauf zu nehmen. Trump bezeichne TikTok als Sicherheitsrisiko mit der Begründung, dass chinesische Behörden an Daten von Amerikanern kommen könnten. TikTok und Bytedance würden dies bestreiten.Microsoft habe wochenlang über einen Kauf des Tiktok-Geschäfts in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien verhandelt. Jedoch habe die chinesische Regierung diese Lösung mit einer neuen Regel torpediert, wonach Software-Algorithmen wie die von TikTok nur mit ihrer Genehmigung ins Ausland verkauft werden dürften.Daraufhin sei der neue Plan mit der Beteiligung von Oracle ausgearbeitet worden. Nach Medienberichten sollte Oracle die Speicherung der Daten von US-Nutzern übernehmen - und auch Zugang zum Software-Code von TikTok bekommen. So sollte sichergestellt werden, dass die Plattform keine Hintertüren für chinesische Behörden enthalte. Zudem werde das globale Geschäft von TikTok gemäß dem Plan in einer neuen Firma mit Sitz in den USA gebündelt, habe es geheißen.Anleger sollten die Oracle-Aktie auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link