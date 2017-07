Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

43,17 EUR -1,00% (06.07.2017, 15:51)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Oracle-Aktie:

USD 49,11 -0,71% (06.07.2017, 16:22)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Euronext-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.





(06.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Portland (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analystin Monika Garg von Pacific Crest Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Monika Garg vom Investmenthaus Pacific Crest Securities in Bezug auf die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) nunmehr eine Übergewichtung.Die Analysten von Pacific Crest Securities gehen davon aus, dass Oracle Corp. im Cloud-Geschäft innerhalb von zwei Jahren eine Umsatzverdopplung erreichen könnte.Feedback von Partnern stärke das Vertrauen in die Fähigkeiten des Unternehmens die Konversionsrate der mehr als 400.000 bestehenden Kunden zu beschleunigen.Ungeachtet der starken Kurssteigerungen seit Jahresanfang sei beim Aktienkurs noch weiterer Spielraum nach oben vorhanden, so die Einschätzung der Analystin Monika Garg.Börsenplätze Oracle-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Oracle-Aktie:43,10 EUR -1,69% (06.07.2017, 16:07)