Jahrelang sei die Geldpolitik der einzige Treibriemen für die Konjunkturerholung gewesen. In einigen Ländern werde jetzt die Fiskalpolitik wieder aktiver. Bei bereits rekordhoher Verschuldung aller Sektoren in den G 20-Ländern werde eine Normalisierung der Geldpolitik mit steigenden Zinsen die alten Probleme wieder in den Vordergrund schieben. Hohe Hypothekenverschuldung und Konsumentenkredite würden die Verbraucher belasten. Länder mit hohen Unternehmensschulden oder Staatsverschuldung würden mit besonderen Belastungen konfrontiert und würden die finanzielle Verwundbarkeit erhöhen. Die Regierungen sollten eine Eskalation von Handelshemmnissen verhindern. Ein höherer Protektionismus im internationalen Handel werde Wachstum und Beschäftigung schwächen. Überkapazitäten wie in der Stahlindustrie würden globale Lösungen erfordern. Werde in einer solchen Entwicklung wieder mit einer beschleunigten Inflation zu rechnen sein?



Die OECD prognostiziere ein weiterhin niedriges Teuerungsniveau mit wahrscheinlich leicht steigenden Raten. In den größeren Volkswirtschaften dürften angespannte Arbeitsmärkte zu höheren Lohnsteigerungen führen. In den letzten Monaten hätten die Rohstoffpreise angezogen und würden allmählich das Preisniveau bis zur Konsumentenebene erhöhen. Insgesamt jedoch bleibe die Teuerung wegen des niedrigen Wachstumstempos während der Erholungsphase in Grenzen.



Die OECD untersuche Frühindikatoren für die Inflationsentwicklung wie z.B die erwarteten Verkaufspreise der Unternehmen. Anspannungen am Arbeitsmarkt und bei der Produktion hätten zu höheren Inflationserwartungen geführt. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit überzeichne das Tempo der Anspannungen am gesamten Arbeitsmarkt. Teilzeitarbeit und Anreize zur Arbeitsaufnahme für bisher Beschäftigungslose seien hierfür ein Puffer. Insgesamt gesehen bleibe der Anstieg moderat.



Folgerung: Ein fortgesetztes Wachstum der Weltwirtschaft bei insgesamt moderater Inflation bilde einen positiven fundamentalen Hintergrund für die Finanzmärkte. Bremskräfte seien ein zunehmender Protektionismus im Welthandel sowie ein steigender Schuldendienst (Soll-Zinsen und Tilgungen) bei einer Normalisierung der Geldpolitik mit steigenden Zinsen. Renten- und Aktienmärkte hätten in den letzten Jahren insbesondere von ZIRP und QE profitiert und müssten allmählich nun ohne diesen Treibriemen auskommen. Das erhöhe die Volatilität der Kursbewegungen. Der Renditenrückgang bei den Festverzinslichen seit der US-Leitzinserhöhung dürfte kaum nachhaltig sein. In den nächsten Quartalen sollten der Rohstoffbereich einschließlich der Edelmetalle und die rohstoffnahen Sektoren mit Überwindung der derzeitigen Schwächephase wieder in den Vordergrund treten. (03.04.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In ihrem neuen Economic Outlook erwartet die OECD ein stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft in 2018 und 2019, aber mit steigenden Spannungen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das Welt-BIP dürfte nach +3,7% in 2017 um etwa 4% in den beiden Folgejahren zunehmen. Stärkere Investitionen, höhere Beschäftigung und eine Zunahme des Welthandels seien die Motoren des Aufschwungs und würden die allgemeine Konjunkturerholung verbreitern. Die Weltwirtschaft trete allmählich aus dem Schatten der globalen Finanzkrise und komme aus der Erholungsphase in eine erneute Expansionsphase. Und diese werde stärker und breiter und setze sich fort.