Der STOXX 600 stieg in der letzten Woche nur um 0,4%, was auf die Befürchtung weiterer Betriebsschließungen zurückzuführen ist, insbesondere in den USA, da das Land am letzten Donnerstag zum zweiten Mal in Folge den weltweit größten Anstieg der SARS-CoV-2 Neuinfektionen an einem Tag zu verzeichnen hatte.



Investoren warten diese Woche auf die Earning-Season des zweiten Quartals, um den durch die Krise verursachten wirtschaftlichen Schaden abzuschätzen. Analytiker erwarten für STOXX 600-börsennotierte Unternehmen einen Gewinnrückgang von 53,9%.



Der Fokus liegt dabei auch auf einem Treffen der Europäischen Zentralbank und einem Gipfeltreffen der Europäischen Union in dieser Woche, mit der Hoffnung, dass die Mitgliedstaaten einen Coronavirus-Hilfsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro (851,70 Milliarden US-Dollar) genehmigen werden.



Banks .SX7P, Autoaktien .SXAP und Food & Beverage .SX3P-Unternehmen gehörten zu den größten Gewinnern des Tages.



Der dänische Brauer Carlsberg legte um 6,4% zu, nachdem er einen kleineren als bisher angenommenen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr erwartet hatte, da sich sein Hauptmarkt in China im zweiten Quartal stark erholt hatte.



Der Healthcare Index .SXDP ging zurück, während GlaxoSmithKline 1,1% verlor. Dies, nachdem die US-amerikanische Food and Drug Administration am Freitag erklärte, es sei unklar, ob die Vorteile der experimentellen Behandlung des multiplen Myeloms durch GSK die Risiken vor einer Überprüfung auf die Augen betreffende Nebenwirkungen überwiegen.



Eines steht fest: Niemand weiß, wie lange die Corona Pandemie noch andauern wird. Länder wie Thailand, die auf den Tourismus angewiesen sind, dürften aber spätestens zu Beginn der Hochsaison im Dezember die Türen für internationale Touristen wieder öffnen, denn auf solch massive Einnahmeneinbußen wird das Land des Lächelns kaum verzichten wollen, öffentliche Sicherheit hin oder her.



