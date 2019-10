Wien (www.aktiencheck.de) - Zuversichtliche Äußerungen der US-Notenbank zur Wirtschaftsentwicklung stützten gestern die wichtigsten US-Aktienindices, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Märkte Asiens würden sich heute Morgen etwas uneinheitlich präsentieren: Während Japan und Hongkong im Plus notieren würden, würden die chinesischen Festlandbörsen schwächer tendieren. Öl sei gestern trotz des freundlichen Umfelds nicht gesucht gewesen, nachdem die offiziellen Vorratsdaten der USA für die vergangene Woche einen deutlichen Anstieg verbucht häten.Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine leicht positive Eröffnung an den europäischen Handelsplätzen erwarten. (31.10.2019/ac/a/m)