An den Rohstoffmärkten habe sich der Ölpreis äquivalent zum Aktienmarkt entwickelt und habe moderat zugelegt. Das Barrel der Nordseesorte Brent handele damit weiterhin im Bereich von USD 75. Auch die Strompreise seien abermals deutlich angezogen. Kaum Bewegung hingegen habe es beim Goldpreis gegeben, welcher weiterhin nicht markant über die Marke von USD 1.800 habe ausbrechen können. Anders beim digitalen Gold Bitcoin - die digitale Leitwährung handele zwar weiterhin deutlich unter dem Allzeithoch, habe jüngst aber zumindest die Schwelle von USD 49.000 zurückerobern können.



Am heutigen Handelstag stünden vor allem in den USA noch einige wichtige Makrodaten am Kalender, unternehmensseitig erwarte man hingegen keine maßgeblich kursrelevanten Nachrichten mehr. Die Kursbewegungen zum Handelsauftakt würden auf einen ruhigen Handelstag hindeuten. Weder an den Rohstoffmärkten, noch in Asien seien bisweilen große Kursbewegungen zu beobachten. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell auf einen freundlichen Handelsauftakt schließen lassen.



Am morgigen Heiligen Abend finde an der Mehrheit der großen westlichen Börsen kein Handel statt.



Die für ihre defensiven Eigenschaften bekannte Aktie von Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) habe mit +2,1% eine ihrer stärksten Tageszuwächse im bisherigen Jahr verzeichnet. Der Grund habe in der Bekanntgabe der Übernahme des Prestige-Hautpflegegeschäfts von Chantecaille gelegen. (23.12.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem holprigen Start in der Vormittagssitzung kehrte mit der US-Eröffnung am gestrigen Nachmittag wieder der Optimismus aufs Börsenparkett zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Maßgeblich dafür verantwortlich habe sich das US-Konsumentenvertrauen gezeigt. Dieses sei von zuvor 109,5 auf 115,8 gestiegen, und sei damit überraschend deutlich höher als erwartet ausgefallen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich damit wieder langsam seinem Allzeithoch angenähert und auch in Europa habe die Mehrheit der Indices ins Plus gedreht und habe die bisherigen Wochenverluste aufgeholt. Lediglich der türkische BIST 100 sei abermals deutlicher zurückgefallen und fungiere damit weiterhin als Spielball der Währungsmisere. Weitere Impulse seien im Allgemeinen jedoch Mangelware gewesen - vor allem von der Unternehmensseite, sodass die Märkte nach den ereignisreichen Wochen vermutlich schon sehnsüchtig in Richtung der Festtage blicken würden. Dass so kurz vor Weihnachten keine großen Positionierungen mehr eingegangen würden, habe auch an den dünnen Handelsumsätzen abgelesen werden können.