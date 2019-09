EUROPÄISCHER HANDEL



Nach der ersten Handelsstunde gebe der DAX um 0,5% nach, während seine europäischen Konkurrenten nicht viel besser abschneiden würden: Der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) sowie der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) würden jeweils um 0,4% fallen, der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) und der spanische IBEX35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) um 0,2%, während der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) flach gehandelt werde.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) stehe am Dienstag unter besonderer Beobachtung, da die Aktie zum Zeitpunkt des Schreibens um mehr als 3% gefallen sei. Der Rückgang scheine etwas mit den Kommentaren von zwei großen US-Banken zu tun zu haben. Die Bank of America habe gesagt, dass sie die Aktien von europäischen Stahlproduzenten zwar für günstig halte (Kurs-Buchwert-Verhältnis von vielen unter 0,5), sie jedoch vor vielen Herausforderungen stünden, sodass es sich um eine "Wertfalle" handeln könnte. Die Analysten der Bank hätten ihre Kaufempfehlung für thyssenkrupp beibehalten und das Kursziel auf 15 EUR (Spot-Preis: 10,7 EUR) festgelegt. Im Gegenzug seien von Morgan Stanley recht positive Kommentare gekommen, da die Bank gesagt habe, dass thyssenkrupp die Möglichkeit habe, durch eine Umstrukturierung des Portfolios einen bedeutsamen Wert zu erzielen. Analysten hätten hinzugefügt, dass ein Börsengang des Aufzugsgeschäfts ein guter Ausgangspunkt wäre, um Kapital freizusetzen, um die Umstrukturierung des verbleibenden Unternehmens zu unterstützen.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsbeginn am Dienstag war für Bullen nicht sonderlich erfreulich, da die wichtigsten Indizes im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen deutlich tiefer eröffneten, so die Experten von XTB.Diese Underperformance scheine auf die negativen Enthüllungen vom Montagnachmittag zum Handelskonflikt zwischen den USA und China zurückzuführen zu sein. Berichten zufolge seien beide Ländern damit beschäftigt, sich auf einen Termin zu einigen, um Ende des Monats die Verhandlungsgespräche wieder aufzunehmen. Diese Schwierigkeiten seien einige Stunden gekommen, nachdem der Antrag Chinas für die Verschiebung der US-Zölle von Washington abgelehnt worden sei - die Zölle seien am Sonntag in Kraft getreten. Auch wenn dies ein Treffen zwischen den USA und China im September nicht ausschließe, würden solche Entwicklungen nichts Gutes für die künftigen Verhandlungsgespräche verheißen. Als Reaktion auf die enttäuschenden Informationen würden sich die europäischen Aktienindices nach unten bewegen, wobei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Verluste anführe (-0,5%). Die Stimmung dürfte sich zur US-Eröffnung nicht verbessern, da die Futures des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im vorbörslichen Handel bereits 0,8% an Wert verlieren würden.