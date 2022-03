Weniger Optimismus in Bezug auf die Verhandlungen sei gestern aus dem Hauptgebäude des amerikanischen Verteidigungsministeriums zu vernehmen gewesen. Ein Sprecher aus dem Pentagon habe die Ankündigung Russlands als ein strategisches Manöver und mehr als eine Repositionierung der Truppen anstatt eines Abzugs beschrieben, weshalb die Bedrohung Kiews noch nicht vorbei sei. Der ukrainische Präsident habe versichert, Ukrainer seien nicht naiv und hätten bereits gelernt, dass man sich nur auf konkrete Egebnisse verlassen könne. Weiters habe er die Signale als positiv bezeichnet, sie würden das Explodieren der russischen Bomben jedoch nicht übertönen.



Für Aufmerksamkeit hätten gestern auch die Renditen der US-Anleihen gesorgt. Erstmals seit 2019 habe am Anleihenmarkt die Rendite zweijähriger Bonds die der zehnjährigen für einen kurzen Zeitraum überstiegen. Dabei handele es sich um ein anormales Ereignis, welches signalisiere, dass das hohe Niveau der kurzfristigen Renditen nicht nachhaltig sein dürfte.



Entspannung habe es dafür an den Rohstoffmärkten gegeben. Öl der Sorte Brent habe am Tagestief als Reaktion auf das Nachrichtengeschehen sogar um USD 5 nachgegeben, habe sich davon aber später wieder etwas erholt. Ein Fass handele momentan rund um USD 111. Auch der Goldpreis habe auf die erhöhte Nachfrage nach Aktien reagiert und habe gestern um knapp 1% nachgegeben, wobei auch hier das Tagestief deutlich tiefer angesiedelt gewesen sei. Bei den zwei wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum habe es gestern eine schon fast überfällige Verschnaufpause gegeben. Auf Wochensicht würden jedoch beide noch immer zweistellig im Plus notieren.



In Asien würden sich die Börsen heute uneinheitlich zeigen. Während Hongkong und Festland-China mit grünen Vorzeichen handeln würden, zeige sich Japan deutlich schwächer. Die vorbörslichen Indikationen würden in Europa einen etwas schwächeren Handelsstart erwarten lassen. Datenseitig sei der Makrokalender am heutigen Tag gut gefüllt und mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und SIXT (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) stünden zudem zwei namhafte Unternehmensmeldungen auf der Agenda. (30.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa konnte gestern der positive Schwung vom Montag mitgenommen werden und so schlossen die meisten europäischen Aktienindices über den Vortageswerten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch die Bilder, die sich in den jeweiligen Tagescharts gezeichnet hätten, seien größtenteils ähnlich gewesen. Auf einen starken Start sei am Vormittag noch eine kleine Verschnaufpause gefolgt, worauf sich die Stimmung schnell wieder gedreht habe, als es positive Nachrichten von den Verhandlungen aus Istanbul gegeben habe und der Ölpreis etwas an Boden verloren habe. Laut dem stellvertretenden Verteidigungsminister Russlands sei nämlich die Entscheidung getroffen worden "militärische Aktivitäten in Richtung Kiew und Tschernihiw radikal und in großem Ausmaß" zu reduzieren.