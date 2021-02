Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Opera Ltd.:



Opera Ltd. (ISIN: US68373M1071, WKN: A2JRLX, Ticker-Symbol: 2V8, NASDAQ-Ticker-Symbol: OPRA) ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen im Geschäftsfeld Consumer. Sie agiert als Anbieter von Browser- und integrierten, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Plattformen zur Entdeckung und Empfehlung digitaler Inhalte. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfasst Suche, Werbung, Technologielizenzierung und Sonstiges. Der Suchumsatz wird generiert, wenn ein Benutzer eine qualifizierte Suche über einen Opera-Suchpartner durchführt. Die Werbeeinnahmen setzen sich aus branchenüblichen Werbeeinheiten, vordefinierten Partnerlesezeichen oder Kurzwahlen sowie Abonnements verschiedener beworbener Dienste zusammen. Technologielizenzen und andere Umsätze beinhalten Umsätze mit Geräteherstellern und Mobilfunkbetreibern. Lizenzvereinbarungen umfassen die Lizenzierung von Technologie, zugehörige professionelle Dienstleistungen, Wartung und Support sowie Hosting-Services. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Opera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Opera Ltd. (ISIN: US68373M1071, WKN: A2JRLX, Ticker-Symbol: 2V8, NASDAQ-Ticker-Symbol: OPRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Software-Unternehmens Opera klettere am Donnerstag um mehr als vier Prozent nach oben. Zuvor habe der Betreiber des gleichnamigen Internet-Browsers Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 sowie eine neue Kooperation im Krypto-Bereich verkündet.Laut Co-CEO Song Lin könne Opera für den betreffenden Zeitraum "signifikantes Wachstum" vorweisen. Zu verdanken sei das einerseits dem Kerngeschäft mit dem gleichnamigen Browser und der Nachrichtenplattform Opera News, das sich dank steigenden Nutzerzahlen und einer Erholung der Werbeerlöse positiv entwickelt habe. Zum anderen hätten strategische Investitionen, etwa in den Bereichen Fintech und Gaming, zu der Entwicklung beigetragen.Während der Umsatz im vierten Quartal um 3,5 Prozent auf 50,4 Millionen Dollar gestiegen sei, stehe im Gesamtjahr ein Rückgang im 6,7 Prozent auf 165,3 Millionen Dollar zu Buche. Auch dank sinkender Kosten habe das Unternehmen das operative Ergebnis (EBITDA) im Schlussquartal aber dennoch auf 14,3 Millionen Dollar mehr als verdoppeln können. Im Gesamtjahr betrage das Plus gute vier Prozent auf 25,2 Millionen Dollar. Unter dem Strich sei ein bereinigter Quartalsgewinn pro ADR in Höhe von 0,30 Dollar hängen geblieben (Gesamtjahr: 0,44 Dollar pro ADR).Für das laufende Geschäftsjahr habe Finanzchef Frode Jacobsen die Umsatzprognose um 30 Millionen Dollar erhöht und erwarte nun Erlöse in der Spanne von 220 bis 240 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA solle zwischen zehn und 30 Millionen Dollar landen. Im ersten Quartal solle der Umsatz auf 47 bis 48 Prozent steigen, was in der Mitte der Spanne einem Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Beim bereinigte EBITDA werde der Break-even angestrebt, denn Opera "investiere aggressiv in Wachstum".Die Integration der Funktion sei eine Reaktion auf entsprechende Nachfrage der Nutzer, habe ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Branchenportal cointelegraph.com gesagt. Kein Wunder: Bitcoin und viele andere Kryptowährungen befänden sich seit Monaten wieder auf Rekordfahrt."Der Aktionär" habe die Aktie von Opera in Ausgabe 38/20 zu 6,70 Euro als Hot Stock empfohlen und dabei insbesondere auf das Wachstumspotenzial im Fintech-Bereich hingewiesen. Seitdem habe sie bereits mehr als 45 Prozent zugelegt und nähere sich damit wieder dem bisherigen Kursziel von 10,00 Euro. Ein kurzzeitiger Ausbruch Anfang Februar auf 11,60 Euro habe sich zunächst nicht als nachhaltig erwiesen.Angesichts des positiven Newsflows sieht "Der Aktionär" aber noch Luft nach oben, weshalb investierte Anleger die Gewinne laufen lassen und den Stopp auf Einstand nachziehen sollten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2021)