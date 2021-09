Würden die 31,1 Millionen Aktien, wovon 5,7 Millionen von Alt-Aktionären stammen würden, zu 19 Dollar das Stück platziert, belaufe sich der Brutto-Erlös des Börsengangs auf 591 Millionen Dollar.



Verglichen mit anderen Laufschuh-Produzenten wie beispielsweise Asics sei On keineswegs günstig. Allerdings übertreffe das Wachstum der Schweizer das der Konkurrenz deutlich.



"Der Aktionär" behält On auf dem Zettel, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 14.09.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Binnen weniger Jahre hat sich der Laufschuh-Hersteller On ein beachtliches Standing im Markt erarbeitet, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Am Mittwoch solle dieses mit dem IPO in New York weiteren Schub erhalten. Das Unternehmen, an dem unter anderem auch der Tennis-Superstar Roger Federer beteiligt sei, wolle dabei eine Milliarden-Bewertung auf die Börsen-Waage bringen.In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2021 habe On 315 Millionen Schweizer Franken (CHF) umgesetzt und damit 85 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Gleichzeitig sei dem Unternehmen der Sprung in die Gewinnzone gelungen. Für das erste Halbjahr stehe ein Plus von vier Millionen CHF zu Buche, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Verlust von 33 Millionen CHF angefallen sei.Gleichzeitig solle Analysten zufolge auch der Trend zu mehr Sport weiter andauern: Der weltweite Markt für Laufschuhe werde 2021 auf 14,3 Milliarden Dollar taxiert. Bis 2025 solle er auf 16,6 Milliarden Dollar zulegen.