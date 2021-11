Würden Impfstoffe und Virostatika immer noch gegen die Krankheit wirken, und wenn ja, in welchem Umfang?



Déjà nu - mal wieder



Wir müssten auch die Reaktion der politischen Entscheidungsträger berücksichtigen. Für die großen Zentralbanken sei es relativ einfach, vorerst nichts zu tun. Die Zinssätze seien ohnehin schon auf Null und würden gerade erst hier und da vorsichtig wieder angehoben. Für die Bank of England sei es angesichts der Erwartungen einer Zinserhöhung im Dezember etwas schwieriger, aber die Federal Reserve (FED) brauche im Dezember ihren Zeitplan für den Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik nicht zu beschleunigen.



Die fiskalische Unterstützung, falls erforderlich, dürfte nicht anders ausfallen als in früheren Wellen. In Europa hätten die letzten Wochen gezeigt, dass die Länder, die die Restriktionen verschärfen würden, bereit seien, die fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen ebenso zu erneuern wie zuvor. In den USA dürfte es angesichts der Tatsache, dass die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollieren würden und im November eine Wahl anstehe, einfacher sein, einen Konsens zur Unterstützung der Wirtschaft zu finden als im Jahr 2020.



Was neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens angehe, so seien in Europa als Reaktion auf die Winterwelle bereits Verschärfungen umgesetzt worden. Die Sorge um neue Varianten könnte diese Dynamik noch verstärken. Die USA würden sich in einer anderen Situation befinden, da eine neue Variante eine größere Abweichung vom Status quo erfordern würde. Chinas Null-COVID-Strategie schließlich wäre bei einer stärker übertragbaren Variante schwieriger aufrechtzuerhalten.



In mehreren europäischen Ländern sei eine Impfpflicht bereits wahrscheinlicher geworden, und eine neue Variante könnte weitere Länder zu solch einem Schritt veranlassen. Dies hätte kaum unmittelbare Auswirkungen auf die Märkte, könnte sich aber bis 2022 positiv auswirken.



Die Märkte würden natürlich weiterhin sensibel auf Nachrichten zu den oben genannten Variablen reagieren. Der erste Gedanke sei jedoch, dass sich eine Marktschwäche im Zusammenhang mit einer neuen Variante ebenso wie geopolitische Entwicklungen Gelegenheiten eröffnen würden, das Risiko in den Portfolios zu erhöhen.(30.11.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - COVID-19 hatte Europa schon vor dem Auftauchen der neuen Omikron-Variante fest im Griff, aber es bestand auch Hoffnung: Der Übergang zu einem endemischen Szenario schien näher zu rücken, dafür sprachen jedenfalls wieder steigende Quoten für Erst-, Zweit-und Auffrischungsimpfungen sowie die Verfügbarkeit antiviraler Medikamente, so Lars Kreckel, Global Equity Strategist bei Legal & General Investment Management (LGIM).Ob die neue Variante diese leisen Hoffnungen wieder zunichtemache, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Wir seien weder Virologen noch Epidemiologen. Aber auch ohne deren Fachwissen könne man aus der Marktperspektive es ein paar Dinge feststellen.Es sei noch sehr früh und es gebe nur wenige Daten über B.1.1.529, sprich Omikron, aber in Südafrika scheine sich die neue Variante schneller zu verbreiten als seinerzeit die Delta-Variante. Sie kombiniere viele Mutationen, die von anderen Varianten bereits bekannt seien und dort mit einer leichteren Übertragbarkeit und der Umgehung der Immunität in Verbindung gebracht würden.Die Variablen, die wir besonders wachsam beobachten würden, seien:Führe sie zu einer größeren Anzahl von schweren Krankheitsverläufen oder Todesfällen?